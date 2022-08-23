Мастер линейного участка ОАО «РЖД» из Агула

Железнодорожник – редкая профессия среди горцев из Агульского района. Нам больше привычны профессии животновода, строителя, учителя, врача. Немало среди агульцев ученых, политиков, бизнесменов и т.д. Ан нет, есть из нашей среды и железнодорожник, тем более числящийся на хорошем счету у руководства ОАО «Российские железные дороги», о чем свидетельствуют его многочисленные награды и поощрения.

Это Куджаев Бицирамазан Усманович из с. Дулдуг Агульского района Республики Дагестан. Родился 19 апреля 1969 г., в 1984г. поступил в железнодорожное училище г. Дербента. Окончил учебу в 1987 г. и получил квалификацию бригадира по ремонту и текущему содержанию железнодорожных путей. Был направлен в г. Ростов-на-Дону в Ростовское отделение Северо-Кавказских железных дорог, филиала ОАО «РЖД» для работы в должности монтера пути.

С 1987 по 1990 г.г. служил в рядах Советской армии. По возвращению из армии с 1990 работал бригадиром железнодорожного пути в г. Таганроге в Ростовском отделении СК ЖД. В 1994г. поступил в Ростовский техникум железнодорожного транспорта на специальность «Строительство железных дорог. Путь и путевое хозяйство», который успешно окончил в 1997г.

С 2007г. по настоящее время Бицирамазан Куджаев работает в должности дорожного мастера линейного участка г. Таганрог ОАО «РЖД» Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ) – филиал ОАО «РЖД» Ростовской дистанции пути.

Бицирамазан Куджаев пользуется большим уважением и авторитетом в коллективе среди коллег- железнодорожников. За время работы неоднократно награждался денежными и другими наградами. Б. Куджаеву вручена «Именная благодарность» от президента ОАО «Российские железные дороги» О.В. Белозерова за добросовестный труд на железнодорожном транспорте, большой вклад в обеспечении его устойчивой работы.

Линейный участок № 4 Таганрогской дистанции пути, руководителем которого является наш земляк, выходец из селения Дулдуг Куджаев Б.У. награжден дипломом Открытого Акционерного общества «Российские железные дороги» и Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей по итогам работы за 2016 г.

В 2020 г. приказом за подписью Генерального директора, председателя правления ОАО РЖД О.В. Белозерова Б. Куджаев награжден знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет» с выдачей денежной премии.

Агульцы всегда рады за своих земляков, которые за пределами своей малой родины добиваются успехов, показывают себя грамотными трудолюбивыми специалистами, пользуются авторитетом и уважением, кем бы и где бы они не работали, как и агульский железнодорожник из села Дулдуг Бицирамазан Куджаев.

Батитай Габибулаева