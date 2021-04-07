Массовой вспышки кишечной инфекции в Махачкале не зарегистрировано

За сутки в Каспийскую ЦГБ и в Республиканский центр инфекционных болезней (РЦИБ) госпитализировано 11 человек с признаками острой кишечной инфекции, что не превышает обычные показатели сезонной заболеваемости ОКИ. У госпитализированных разные пути передачи инфекции, в том числе пищевой.

Напомним, в конце марта Республиканский центр инфекционных болезней возобновил прием пациентов с острой кишечной инфекцией. Однако не все отделения вернулись к плановому режиму работы. В нескольких продолжается прием пациентов с признаками новой коронавирусной инфекции, в связи с чем часть больных с симптомами острой кишечной инфекции перенаправляется в инфекционное отделение Каспийской ЦГБ.

Добавим, инфекционный стационар временно развернутый из-за пандемии новой коронавирусной инфекции на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера закрыт. Там планируется провести капитальный ремонт.