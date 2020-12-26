Массовое скопление покупателей в «Киргу» прокомментировал Сергей Меликов

25 декабря в торговом центре «Киргу» были объявлены скидочные акции, что привело к скоплению в магазине большого количества людей. Были нарушены основные санитарно-эпидемиологические предписания, в том числе социальное дистанцирование и применение СИЗ. На ситуацию обратил внимание врио Главы Дагестана Сергей Меликов, отметив, что торговый центр будет привлечен к ответственности за нарушение ограничительных мер. В свою очередь руководитель компании «Киргу» Алексей Фадеев отметил, что компания сделает выводы из случившегося, для того чтобы впредь не допустить подобного.

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