Массовая вакцинация против COVID-19 набирает обороты

Не все понимают о значимости прививки от коронавируса. Мнения людей разделились на «За» и «Против». Чтобы развеять миф о вакцинации мы решили узнать о последствиях у тех, кто уже получил вакцину от коронавируса. Как мы уже знаем, по всей стране первыми были привиты медицинские работники и работники силовых структур. Поэтому мы попросили поделится реальным отзывом о том, как перенесла вакцинацию, участковую медсестру Агульской ЦРБ Тляхову Зарият Джалалудиновну.

«Я как медицинский работник могу реально оценить ситуацию с ковидом и отделить правду от лжи. Каждый день сталкиваясь с больными, невозможно было не верить в существование этого вируса, когда видишь состояние людей. Поэтому мне как медработнику просто необходимо было привиться, так как имею контакт с большим количеством людей каждый день, и есть риск заразиться. А когда появилась первая вакцина, решила для себя, что буду вакцинироваться. Конечно, небольшие опасения были перед прививкой, так как не знаешь какую реакцию может дать организм. Хотя и понимала, что у вакцины «Спутник V» минимальные риски.

Перед вакциной я как и все прошла осмотр врача, померив артериальное давление и температуру, получила первую дозу вакцины. В первый день после вакцины наблюдалось невысокое повышение температуры до 37,8 градусов и после принятия таблетки парацетамола эти симптомы сразу же прошли. Сама прививка тоже делалась совершенно безболезненно. Как положено по инструкции, по истечении 21 дня получила и вторую дозу вакцины, после которой я не почувствовала никаких недомоганий. Теперь, конечно, у меня возникло чувство спокойствия, но все же думаю быть осторожным никому не помешает.

Я, конечно, рекомендую привиться. Мне кажется, это лучше, чем ничего. Но все же каждый сам оценивает свои риски», — считает Тляхова.

Батитай Габибулаева