Массовая вакцинация набирает обороты

Самый популярный препарат «Спутник V» уже продемонстрировал безопасность и высокую эффективность в использовании. Те граждане, которым удалось испытать на себе этот препарат, рассказали о том, как они себя чувствуют после прививки. Одной из тех, кто прокомментировал свое состояние до и после вакцинации, является сотрудница КЦСОН в МО «Агульский район» Джабарова Фаиза.

«Естественно было какое-то волнение перед вакцинацией, казалось даже, что подскочило давление, но после того, как мне измерили артериальное давление, выяснилось, что это всего лишь внутреннее напряжение. Что меня вынудило к вакцинации? Это страх повторного инфицирования. И, конечно же, желание быть спокойной за свое здоровье, получить антитела и уверенность, что меня это больше не коснется.

После первого этапа вакцинации никаких негативных ощущений не было, кроме боли в месте инъекции. Примерно через час появилось небольшое покраснение лица, вероятно, повысилась температура, хотя я ее и не измерила. Также пару дней держалось легкое недомогание, скорее даже сонливость, возможно, потому что я принимала таблетки против аллергии.

Кому-то это покажется банальным, но до вакцинации я принимала лекарства против болей в суставах, после прививки боли в суставах перестали меня беспокоить.

Несмотря на то, что я привита, я все еще осторожна. Стараюсь в людных местах носить маску. Так как пока я не сдала тест на антитела, я не ощущаю себя полностью защищенной. Безусловно, всем своим родным и близким советую привиться и быть уверенным в завтрашнем дне. Мне очень важно, чтобы окружающие меня родные и близкие люди были живы и здоровы», — отметила Джабарова.