Массовая иммунизация от COVID-19 стартовала в республике

Вакцинация населения от коронавируса стартовала в Республике Дагестан. В регионе открыто двадцать семь пунктов вакцинации, двенадцать из которых в Махачкале. Для удобства граждан открыта дистанционная очередь на вакцинацию, записаться на которую, определив дату и время, возможно на портале Госуслуг. Непосредственной вакцинации предшествует обязательный медосмотр и экспресс-тест на антитела к вирусу. Для привики используется отечественный препарат «Спутник V». Его эффективность согласно производителям превышает 90 процентов. Сделать прививку можно совершенно бесплатно, все расходы на иммунизацию населения осуществляются из федерального бюджета.