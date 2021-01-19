Массовая иммунизация от COVID-19 стартовала в республике

Вакцинация населения от коронавируса стартовала в Республике Дагестан. В регионе открыто двадцать семь пунктов вакцинации, двенадцать из которых в Махачкале. Для удобства граждан открыта дистанционная очередь на вакцинацию, записаться на которую, определив дату и время, возможно на портале Госуслуг. Непосредственной вакцинации предшествует обязательный медосмотр и экспресс-тест на антитела к вирусу. Для привики используется отечественный препарат «Спутник V». Его эффективность согласно производителям превышает 90 процентов. Сделать прививку можно совершенно бесплатно, все расходы на иммунизацию населения осуществляются из федерального бюджета.

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