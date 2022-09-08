Массовая гибель туров связана с оспой овец

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев сообщил о завершении разбирательства по делу гибели более 60 краснокнижных горных туров в Тляратинском районе Республики Дагестан — они погибли из-за оспы овец.

В феврале этого года администрация Тляратинского района Дагестана информировала о гибели в течение недели более 60 горных туров в Тляратинском государственном природном заказнике. Причина падежа была неизвестна. Депутат Государственной думы от Дагестана Султан Хамзаев обратился в прокуратуру республики с просьбой провести проверку по факту гибели краснокнижных горных туров в Тляратинском районе.

«Причиной стало ненадлежащее осуществление мероприятий по сохранению биологического разнообразия охраняемых природных комплексов, в результате чего из-за вируса — оспы овец — погибли туры», — говорится в сообщении.

По словам помощника депутата, в отношении председателя правительства Дагестана и руководителя Комитета по ветеринарии вынесены представления, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кабинет министров Дагестана разработал план межведомственных мероприятий по локализации очагов распространения опасных и заразных болезней животных, следует из письма на имя депутата от межрегиональной природоохранной прокуратуры.