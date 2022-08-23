Нацпроекты в РД

Масштабный капитальный ремонт в рамках программы «Образование» завершился в Чиркейском образовательном центре

Оставить комментарий

Отремонтированы кровля, заменены двери, завершен ремонт потолков и полов внутри здания. Всё это позволило создать комфортную и образовательную среду как для учащихся, так и для коллектива центра.

Также отметим, что учреждение само по себе уникально, оно обеспечивает четырехступенчатое образование: дошкольное, начальное, среднее и полное общее образование, постоянно находится в развитии. На протяжении многих лет образовательный центр показывает хорошие результаты в образовании. В этом году оно ещё и преобразилось.

Также читают:

В Гумбетовском районе летом сдадут в эксплуатацию ...
Нацпроекты в Дагестане будут реализоваться под уси...
Проект "Свадебный туризм" стартовал в Дагестане
Дети военнослужащих получили помощь к школе

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.