Масштабный капитальный ремонт в рамках программы «Образование» завершился в Чиркейском образовательном центре

Отремонтированы кровля, заменены двери, завершен ремонт потолков и полов внутри здания. Всё это позволило создать комфортную и образовательную среду как для учащихся, так и для коллектива центра.

Также отметим, что учреждение само по себе уникально, оно обеспечивает четырехступенчатое образование: дошкольное, начальное, среднее и полное общее образование, постоянно находится в развитии. На протяжении многих лет образовательный центр показывает хорошие результаты в образовании. В этом году оно ещё и преобразилось.