Масштабный форум рестораторов проходит в Махачкале

3 марта стартовал и будет проходить несколько дней большой форум рестораторов, шеф-поваров, поваров, администраторов, владельцев бизнеса и т.д. участие принимает около 200 отельеров, рестораторов, туроператоров СКФО.

Уже прошёл круглый стол с участием замоуковолителя Минтуризма РД Анны Безруковой и других известных представителей сферы. Основная цель форума — улучшение качества оказываемых услуг. Среди идей и предложений — цели, которые ещё пару лет назад показались бы непостидимыми для Дагестана: усиление турсообщения Псков-Дагестан, внедрение рекламных кампаний и инструментов VK, внедрение аудита и гида Revizors, аудит Мишлен.

4-5 марта спикеры расскажут об управлении репутацией.