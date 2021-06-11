Масштабные соцобъекты Минобороны России строит в Дагестане

Это очень масштабные вложения в регион Минобороны России. Ведь этими объектами, так кстати своевременными и необходимыми республике и в плане демографии, и в развитии образования, будут пользоваться для обучения и воспитания как дети военнослужащих, так и местного населения.

С вводом этих социальных объектов в республике появятся и новые рабочие места, инфраструктура, сопутствующие объекты обслуживания и т.д.

Этим еще раз, на государственном уровне, федеральный центр подчеркивает стратегическую важность Республики Дагестан, как южного форпоста России, граничащего по морю и суше с пятью иностранными государствами.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»