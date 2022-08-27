Масштабные соревнования по автомобильному спорту среди внедорожников пройдут в Казбековском районе

Сегодня, 27 августа, в селении Ленинаул Казбековского района пройдет чемпионат Республики Дагестан по автомобильному спорту в дисциплине «Джип-триал» и 4 этап Кубка СКФО по трофи-спринту. Соревнования проводятся при содействии депутата Госдумы Федерального Собрания РФ Сайгидпаши Умаханова в поддержку военной спецоперации на Украине, проводимой президентом Российской Федерации.

В числе других целей обозначим популяризацию и развитие автомобильного внедорожного спорта, определение лучших экипажей, укрепление духа патриотизма, спортивной состязательности и взаимопомощи между участниками, а также пропаганду здорового образа жизни.

В соревнованиях примут участие спортсмены из 7 регионов России: Дагестана, Ростовской области, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечни.

Организаторами чемпионата выступили: администрации МР «Казбековский район» и ГО «г. Хасавюрт», Федерация автомобильного спорта Дагестана, Министерства спорта и молодежи РД, «Раптор клуб» и компания «Motul».

Длина трассы составляет 5 км. Зрителей ждут 5 увлекательных заездов, а победители разделят между собой солидный призовой фонд. Начало соревнований в 11:00, в программе также заявлены брифинг и осмотр трасы, концертная программа деятелей искусств города Хасавюрт и Казбековского района. Подведение итогов соревнований и церемония награждения победителей состоится в 18:00.

Приглашаем всех желающих посмотреть увлекательные соревнования и разделить с нами атмосферу спортивного праздника.