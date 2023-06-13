Масштабное празднование юбилея Расула Гамзатова в родном для поэта Хунзахском районе состоится в сентябре

В планах: открытие вновь построенных и реконструированных объектов: школы в селе Арани Хунзахского района, мемориального комплекса «Белые журавли», Культурно-досугового центра им. Ш. Шамхалова и Центральной библиотеки;

выставка-ярмарка народных и художественных промыслов народов Дагестана «Аул мастеров» в селе Цада;

мастер-классы по ковроткачеству, гончарному мастерству, изготовлению серебряных гоцатлинских изделий;

экскурсия и представление с созданием внутреннего эффекта присутствия и ощущения включенности в эпоху Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова в родном доме поэтов;

торжественное мероприятие и театрализованное представление «Дагестан Расула Гамзатова»; концертная программа Республиканского фестиваля народного творчества в рамках XXXVI Международного литературного Гамзатовского фестиваля «Дни белых журавлей»; показательные выступления конного клуба на территории ТК «Матлас»; представления силачей с участием рекордсмена книги рекордов Гиннесса Омара Ханапиева у каньона «Цолотль»;

выставка фотографий Расула Гамзатова в Доме поэзии.

Об этом Сергею Меликову рассказал глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев на заседании оргкомитета по празднованию юбилея поэта Расула Гамзатова.