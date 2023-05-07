Масштабное мероприятие ко Дню Победы провели в Гумбетовском районе

На базе Чиркатинской средней школы Гумбетовского района организовали мероприятие, посвящённое 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках мероприятия коллектив образовательного учреждения провёл торжественную линейку и Всероссийскую акцию «Бессмертный полк», посвящённые памяти героев Великой Отечественной войны.



Школьники вышли с портретами своих родственников-участников ВОВ и почтили их память. Также в школе провели патриотическую акцию «Знамя Победы».

Отметим, что праздничные мероприятия ко Дню Победы идут и в других школах муниципалитета. Вопросы патриотического воспитания подрастающих поколений глава Гумбетовского района Галип Галипов обозначил среди приоритетов.