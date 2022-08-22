Масштабное благоустройство общеобразовательных учреждений в Агульском районе продолжается

Так, в школе села Худиг муниципалитета с 1 июня стартовали ремонтные работы. Комплекс работ включил в себя облицовку внутренних стен гипсокартоном, облицовку сайдингом наружных стен, покраску и замену напольных покрытий.

Обязательным условием было завершение всех запланированных работ до 15 августа.

Специалисты, проводившие работы, смогли завершить все работы качественно и в срок. В общей сложности на объекте были задействованы шесть специалистов, каждый из которых выполнял работы в рамках своей специализации.

Большое внимание было уделено не только соблюдению установленных сроков, но и высокому качеству проводимых мероприятий.

На данный момент готовность объекта составляет 100%, что позволяет с уверенностью сказать, что учащиеся Худигской СОШ новый учебный год начнут в качественно новых условиях. Светлые классы, уютные помещения, комфортные условия призваны дать новый импульс развитию системы образования в Агульском районе. Очень важно, что все работы завершены в теплое время года и с наступлением осенне-зимнего периода у работников школы и учащихся не возникнет никаких неудобств, даже наоборот, постигать азы наук дети смогут в максимально оптимальных условиях.