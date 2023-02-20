«Масленица» XX Республиканский праздник русской казачьей культуры

Республиканский праздник «Масленица» проводится в Дагестане с 2000 года на самой лучшей сцене республики – большом зале Русского театра в городе Махачкале и является своего рода смотром достижений в области сохранения русской, казачьей культуры. Участниками праздника неизменно становятся представители старшего и среднего поколения, дети и молодежь.

21 февраля в Русском театре в г.Махачкале состоится XX Республиканский праздник русской казачьей культуры «Масленица», организованный Правительственной комиссией РД по проблемам русскоязычного населения, Министерством культуры РД, Республиканским домом народного творчества совместно с Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Администрацией, Управлением культуры г.Махачкалы, муниципальными образованиями республики. Праздник служит сохранению, развитию и популяризации традиционной русской, казачьей народной культуры, приобщению подрастающего поколения к лучшим традициям культурного наследия.

По программе праздника пройдут:

— блинная ярмарка;

— национальные подворья с участием мастеров из г. Кизляра, Тарумовского, Кизлярского районов;

— гала-концерт «Масленица» (участники – Государственный терский ансамбль казачьей песни, Государственный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана», Государственный оркестр народных инструментов РД, Государственный Чародинский народный мужской хор «Поющая Чарода», ансамбль народных инструментов и вокальный ансамбль ДККИ им.Б.Мурадовой, солисты Дагестанской Государственной филармонии им. Т.Мурадова, а также творческие коллективы и исполнители городов Махачкалы, Каспийска, Кизляра, Хасавюрта, Тарумовского, Кизлярского районов: сводный заслуженный коллектив народного творчества РФ, народный фольклорно-хореографический ансамбль «Эхо гор» РДНТ МК РД и г.Хасавюрт; народный ансамбль русской песни «Волна» РДНТ МК РД, образцовый детский ансамбль «Лукоморье» ДШИ №3, г.Махачкала, народные коллективы «Метроном», «Яблонька», «Сполох» Кизлярского района; народный коллективы ГДК г.Кизляра; заслуженный артист РД Адиль Уцумуев, заслуженный артист РФ Тагир Курачев и др.

Веселая, красочная «Масленица» позволит каждому участнику окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом. Начало гала-концерта в 15.00.