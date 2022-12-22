Маскировка, медицина и ведение огня: чему научились мобилизованные снайперы в Дагестане

Ежедневные занятия и выходы, умение маскироваться, огневая подготовка и тактическая медицина выработали у бойцов умение спасти жизнь себе и товарищу.

В Дагестане на полигоне учебного центра Министерства обороны России военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы ежедневно проходят поэтапную подготовку и боевое слаживание в составе своих подразделений под руководством инструкторов-наставников, имеющих современный боевой опыт, в том числе участников специальной военной операции по защите Донбасса.

Так, подразделение снайперов, которые прошли курс теоретической и практической подготовки, завершают свое обучение. Военнослужащие научились работать как в паре, так и в одиночку. Кроме того, ежедневные занятия и выходы, умение маскироваться, огневая подготовка и тактическая медицина выработали у бойцов умение спасти не только свою жизнь, но и жизнь товарища.

Особое внимание уделялось работе с оружием и прицельными устройствами. Подготовить винтовку к работе — дело, в котором приходится учитывать погодные условия, что требует знать оружие досконально. Обучение снайперских пар проходило в дневных и ночных условиях на различном рельефе местности.

Ранее Министерство обороны России показало, как бойцы ВДВ совершенствуют боевую подготовку в тыловой зоне спецоперации.