Доктор политических наук, председатель Комитета профсоюза работников культуры РД, а также член Общественного совета МВД России по РД Марзижат Бутаева прокомментировала, почему кровопролитие на Донбассе не остановится без вмешательства России.

«Уже очевидно: никакие Минские соглашения Украина исполнять не будет ни сегодня, ни в будущем. Армия Украины с помощью иностранных наемников подготовилась к уничтожению жителей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Жителям Донбасса, а это – наши соотечественники, русскоязычные граждане, многие – граждане РФ, просто не на кого больше надеяться», – сказала Марзижат Бутаева.

По мнению общественника, вот уже восемь лет народ ЛНР и ДНР уничтожают при полном равнодушии так называемого «цивилизованного мира».

«Терпеть это Россия больше не может. Мы не сможем сами себе простить, если рядом с нами будут убивать таких же русских людей, как мы. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть всё это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар – геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами», – сказала Бутаева.

Военные Российской Федерации проводят специальную военную операцию в отношении Украины с территорий независимых ЛНР и ДНР.

Источник: РИА Дагестан