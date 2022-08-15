Общество

Марьям Миглинская сможет начать строительство дома, которое ждала с 2014 года

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На канале ННТ был показан сюжет, героиней которого стала учительница третьей школы города Каспийска Марьям Миглинская. Женщина испытывала жилищно-материальные трудности после переезда в Дагестан из города Харьков. С 2014 года она вместе с ребёнком жила в съёмной квартире.

По поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, с учительницей провёл встречу министр труда и социального развития Дагестана Абдурахман Махмудов в ходе которой сообщил о том, что к решению данного вопроса подключился меценат. Им оказался депутат НС РД по Дербентскому району Азад Гаджиев. Депутат в ближайшее время перечислит на счёт Меглинской денежные средства, за счёт которых она сможет завершить строительство дома, фундамент которого уже готов.

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