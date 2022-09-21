Маршрут автоэкспедиции «Вокруг света через Северный Кавказ» пройдёт через Дагестан

Кругосветная экспедиция «Вокруг света через Северный Кавказ» стартовала в Москве. Участники экспедиции на УАЗ-452 проедут по туристическому маршруту проекта Кавказ Gran Turismo и побывают во всех семи регионах Северного Кавказа. 2 октября экспедиция прибудет в Дагестан, где познакомится с удивительными туристическими локациями республики.

По всему маршруту следования в местах остановок участники посадят рощи и аллеи секвой, которые являются одними из самых высоких и долго живущих деревьев. Рощам и аллеям будут даны названия в честь выдающихся людей, прославивших свою малую родину.

Важной задачей экспедиции является исследовательская деятельность и просвещение в интересах сохранения исторической и культурной идентичности Северного Кавказа, духовное развитие и патриотическое воспитание молодого поколения.

Экспедиция проводится при поддержке Русского географического общества, Российского туристического проекта Кавказ Gran Turismo, АО «Кавказ.РФ», Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) и других.