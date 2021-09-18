Марижат Гаджимагомедова: «Центр общественного наблюдения в Дагестане отмечает стабильную явку избирателей на участках»

«Центр общественного наблюдения за выборами в Дагестане отмечает хорошую, стабильную явку избирателей и во второй день голосования. Это связано с тем, что по многим муниципалитетам выборы идут по трем уровням – в Госдуму, Народное собрание и органы местного самоуправления», – сказала Гаджимагомедова.

По словам Марижат Гаджимагомедовой — эксперта Общественной палаты Дагестана, арбитражного управляющего, кандидатами на местах проводится активная работа, и это благотворно влияет на явку избирателей.

Источник: РИА Дагестан