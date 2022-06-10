Мария Львова-Белова прибыла в Дагестан

Сергей Меликов встретился с прибывшей в Дагестан Уполномоченной при Президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой, которая успела побывать в некоторых учреждениях республики. По факту посещений она отметила, что рада тому, как в Дагестане налажена работа с детьми, привела в пример одно из учреждений Каспийска, где реализуется профориентационная работа. Отметила, что Дагестан сохраняет в подрастающем поколени культуру и традиции. Положительно отозвалась в целом о работе в данном направлении.

В заключение глава Дагестана и федеральный омбудсмен обсудили реализацию в республике программы «Подростки России».