Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Махачкале.

Сегодня с официальным визитом столичную школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посетила главный детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Её сопровождали заместитель главы Махачкалы Эмилия Раджабова, уполномоченный по правам ребёнка в Дагестане Марина Ежова, и. о. начальника Управления образования Марат Ибрагимов и другие.

Руководитель школы-интерната Малик Гаджиев рассказал представительной делегации о проводимой работе с воспитанниками, показал кабинеты. Для гостей была подготовлена концертная программа, приуроченная ко Дню России.

Мария Львова-Белова пообщалась в неформальной обстановке с детьми, поинтересовалась планами и формой обучения.

Дети в интернате выбирают занятия по душе – часть занимается вышивкой картин бисером – уже готов портрет Главы Дагестана Сергея Меликова, идёт работа над другими портретами.

Несколько девочек занимаются шитьём. У Патимат Исаевой, одной из них, есть личные блоги в социальных сетях, число её подписчиков достигло 13 тысяч.

Не так давно здесь открылся гвардейский класс, среди учеников есть мечтающие поступить в высшие военные образовательные учреждения.

Дети занимаются спортом, особую популярность среди девчонок приобретает вольная борьба.

Детский омбудсмен рассказала, что ранее работала вместе с нынешним Главой Дагестана Сергеем Меликовым, и для неё было важно приехать в регион не просто для контроля проводимой работы, а для того, чтобы помочь и поддержать ряд проектов.

По её словам, она впечатлена работой некоммерческой организации «Жизнь без слёз», которая организовала работу Дома дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями.

По словам Марии Львовой-Беловой, именно здесь она увидела правильную модель организации этой работы, которая будет взята за основу при создании домов дневного пребывания на федеральном уровне. Возможно, они будут созданы и в муниципалитетах региона. Также она подчеркнула, что поддержка будет оказана и воспитанникам интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«В школе-интернате мы видим детей, которые находятся в статусе «без попечения родителей». Что радостно, у многих есть перспективы. Мы проговорили с директором, чтобы у них оставался значимый взрослый – это мы тоже обсудим. Важно, чтоб у детей была профориентация – это тоже будем обсуждать с Мариной Юрьевной Ежовой. Планов много, будем совместно реализовывать», – отметила Мария Львова-Белова.