Общество

Мария Львова-Белова и Сергей Меликов встретились с журналистами

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Федеральный омбудсмен Мария Львова-Белова и Сергей Меликов встретились с журналистами после рабочей встречи. Уполномоченная по правам детей при Президенте РФ поделилась своей оценкой работы с детьми в Дагестане. Положительно ею была оценена работа различных организаций, в частности ДРООПИ «Жизнь без слез» и направление деятельности в области развития приёмного родительства.

Сергей Меликов в свою очередь поделился совместными планами в частности по работе с подростками. Он сообщил о запуске в республике пилотного проекта «Подростки России».

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