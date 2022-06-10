Федеральный омбудсмен Мария Львова-Белова и Сергей Меликов встретились с журналистами после рабочей встречи. Уполномоченная по правам детей при Президенте РФ поделилась своей оценкой работы с детьми в Дагестане. Положительно ею была оценена работа различных организаций, в частности ДРООПИ «Жизнь без слез» и направление деятельности в области развития приёмного родительства.

Сергей Меликов в свою очередь поделился совместными планами в частности по работе с подростками. Он сообщил о запуске в республике пилотного проекта «Подростки России».