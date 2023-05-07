Марина Котенко посетила семью погибшего на СВО

В преддверии Дня Великой Победы депутат Народного Собрания Марина Котенко совместно с исполнительным секретарем Махачкалинского местного отделения партии «Единая Россия» Аделей Татарко посетила семью погибшего участника СВО.

Семье были вручены продукты и сладости, деткам — игрушки.

Мать погибшего Зухра Омарова обратилась к парламентарию с просьбой оказать содействие в установке памятной таблички на улице в их селе, названной в память ее покойного сына.

При устном обращении к заместителю главы Левашинского района Абдусаламу Дибирову была достигнута договорённость и табличка будет установлена в ближайшее время.