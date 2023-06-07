Марина Ахмедова: Стихи Расула Гамзатова сегодня приобретают особое звучание

Сегодня, в рамках Дней Расула Гамзатова в Совете Федерации Российской Федерации, в праздничном мероприятии выступила председатель Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова. Она поблагодарила руководство Совета Федерации за то, что на следующий День после празднования Пушкинского дня России, Дня русского языка как продолжение этой знаменательной для всей страны даты Совет Федерации отмечает 100-летие Расула Гамзатова.

По ее словам, русская культура и литература органично и прочно вошли в жизнь Дагестана и судьбу поэта. Особую роль в поэзии и жизни Расула Гамзатова сыграло творчество А.С.Пушкина, заявила она и процитировала гамзатовские стихи, посвященные великому русскому поэту:

…Ты слышишь, Пушкин!

Мы тогда впервые

С тобой сдружились, как с живым живые.

Нам юноша принес из дальней дали

Напевы, о которых мы мечтали.

Через пороги лет и рек суровых

Твой стих настиг аварцев чернобровых.

Аварки смело открывали лица,

Чтобы к тебе с вопросом обратиться…

Пора ученья для меня настала.

В Москве я молча встал у пьедестала.

И поклонился до земли тебе я,

И так сказал, волнуясь и робея:

— У нас в горах поэзия в почете.

Вы, Пушкин, там стихи свои найдете

В любом дому, в любом ауле дальнем,

В любой библиотеке и читальне.

Вы в каждой школе смотрите с портрета,

И вашим взглядом детвора согрета

И слушает ребенок увлеченный

Рассказ о том, как ходит кот ученый,

И в каждом сердце, Пушкин, вы прочтете

Свои стихи. Они у нас в почете.

«Сегодня, когда наши бывшие сограждане, так яро воют с памятниками Пушкину, эти стихи приобретают особое звучание!», — заявила Марина Ахмедова.

Отмечая то, в какую непростую эпоху живет сегодня наша страна и говоря об еще большей актуальности многих произведений Расула Гамзатова, председатель правления Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова особо подчеркнула:

«Расул Гамзатов перевел на аварский язык многие произведения Александра Пушкина, как и других русских классиков. История сохранила для нас уникальные документальные кадры, на которых Расул вдохновенно читает на аварском языке главы из пушкинской «Полтавы» в Колонном зале Дома Союзов. Да и вся поэзия Гамзатова пронизана пушкинским духом, его жизнелюбием, отвагой и милосердием. Именно русские поэты и писатели Пушкин, Лермонтов, Толстой, Бестужев приблизили Кавказ к России и заставили многие сердца полюбить этот неведомый, прекрасный и таинственный край. Именно через русскую литературу эта любовь отозвалась в сердцах многих горцев и вернулась к России с благодарностью. Именно она сплотила в суровые годы Великой Отечественной войны наши народы».

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