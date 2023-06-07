Марина Ахмедова рассказала о творчестве Расула Гамзатова перед сенаторами Совета Федерации России

Председатель Правления Союза писателей Дагестана, народный поэт республики, заслуженный работник культуры Российской Федерации Марина Ахмедова выступила перед сенаторами в рамках Дней Расула Гамзатова в Совете Федерации РФ, посвященных юбилею дагестанского поэта.

«О Расуле Гамзатове говорить в отрыве от русской культуры, языка, культурного кода русского мира – абсолютно невозможно. Об этом говорил и сам поэт, который справедливо считал, что без русского языка мог так и остаться поэтом одного ущелья и одного аула», – заявила Марина Ахмедова, отметив, что Дни Расула Гамзатова в Совете Федерации стартовали на следующий день после празднования Пушкинского дня России, Дня русского языка.

Спикер также отметила, что Расул Гамзатов и сам перевел на аварский язык многие произведения Александра Пушкина и других русских классиков.

«История сохранила для нас уникальные документальные кадры, на которых Расул вдохновенно читает на аварском языке главы из пушкинской “Полтавы” в Колонном зале Дома Союзов. Да и вся поэзия Гамзатова пронизана пушкинским духом, его жизнелюбием, отвагой и милосердием», – добавила она.

Кроме того, она рассказала присутствующим, что большое влияние на творчество Расула Гамзатова оказал его отец Гамзат Цадаса, который одним из первых познакомил аварского читателя с русской классикой. Так, за перевод стихотворения «Деревня» Гамзат Цадаса получил Республиканскую премию им. Махмуда. По словам Марины Ахмедовой, именно его отец разбудил в юном Расуле интерес к классической русской литературе.

«Я благодарю свою судьбу за творческую дружбу с Расулом Гамзатовым, с которым четверть века работала в Союзе писателей Дагестана и стихи которого перевожу почти полвека. Произведения более ста дагестанских поэтов перевела я на русский язык и горжусь тем, что и мои стихи переведены на все дагестанские языки», – поделилась Марина Ахмедова.

Источник: РИА Дагестан