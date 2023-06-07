Культура

Марина Ахмедова приняла участие в Днях Расула Гамзатова в СФ РФ

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Председатель Правления Союза писателей РД Марина Ахмедова выступила на мероприятии в честь 100-летия Расула Гамзатова, которое состоялось в Совете Федерации РФ.

Она выразила благодарность Валентине Матвиенко за то, что в Совете Федерации отмечается столетие Расула Гамзатова. Особенно, символично, по словам Ахмедовой, то, что данное мероприятие проходит сразу после празднования Пушкинского дня России.

«О Расуле Гамзатове говорить в отрыве от русской культуры, языка, культурного кода Русского мира — абсолютно не возможно», — сказала Ахмедова.

Напомним, Дни Расула Гамзатова прошли в Совете Федерации 7 июня.

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