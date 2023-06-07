Марина Ахмедова: «Говорить о Расуле Гамзатове в отрыве от русской культуры и языка – абсолютно невозможно»

Председатель правления Союза писателей Дагестана, народный поэт республики, заслуженный работник культуры Российской Федерации Марина Ахмедова выступила перед сенаторами во «Времени эксперта» в ходе заседания Совета Федерации. Предоставляя слово, руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко также отметила, что Марина Ахмедова «является автором многочисленных поэтических сборников, её стихи переведены на азербайджанский, арабский, болгарский, итальянский и другие языки. Мария Анатольевна проводит большую работу по популяризациям многонационального творчества российских поэтов, она является автором переводов стихов многих поэтов Дагестана, а ее авторские переводы стихов и поэм Расула Гамзатова вошли в более чем сорока сборников. Руководитель Союза писателей Республики Дагестан подробно рассказала собравшимся о жизни и творчестве народного поэта республики Расула Гамзатова. Предваряя выступление, Марина Ахмедова прежде всего отметила, что «о Расуле Гамзатове говорить в отрыве от русской культуры, языка, культурного кода русского мира – абсолютно невозможно. Об этом говорил и сам поэт, который справедливо считал, что без русского языка мог так и остаться поэтом одного ущелья и одного аула. В книге «Мой Дагестан» он говорит: «Две матери у моего народа, у моей маленькой страны, у каждой из моих книг. Первая мать — родной Дагестан. Здесь я родился, здесь я впервые услышал родную речь, научился ей, и она вошла в мою плоть и кровь. Моя вторая мать — великая Россия, моя вторая мать — Москва. Воспитала, окрылила, вывела на широкий путь, показала неоглядные горизонты, показала весь мир… Две матери — как два крыла, как две руки, два глаза, две песни. Руки двух матерей и гладили меня по голове, и трепали за уши, когда было нужно. Две матери натягивали струны на моем пандуре. Каждая мать по струне. Они подняли меня высоко над землей, над моим аулом…»

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