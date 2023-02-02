Участник СВО, уроженец села Тухчар Новолакского района Марат Курбанов награжден орденом Мужества.
На передовой он показал успешное выполнение боевых задач, за что был переведен в последующем в специальный взвод огневой группы. Здесь, он, не зная страха, шел вперед, доказывая цель своего нахождения на СВО.
Во время артиллерийского обстрела, всегда помогал и прикрывал товарищей. В ходе выполнения очередной боевой задачи, спасая товарищей, был серьёзно ранен. И, даже, находясь в таком состоянии, пытался унести раненых товарищей на безопасное расстояние.
Указом Президента РФ от 19 декабря 2022 года воин награжден орденом Мужества.