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Марат Курбанов награжден орденом Мужества

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Участник СВО, уроженец села Тухчар Новолакского района Марат Курбанов награжден орденом Мужества.

На передовой он показал успешное выполнение боевых задач, за что был переведен в последующем в специальный взвод огневой группы. Здесь, он, не зная страха, шел вперед, доказывая цель своего нахождения на СВО.

Во время артиллерийского обстрела, всегда помогал и прикрывал товарищей. В ходе выполнения очередной боевой задачи, спасая товарищей, был серьёзно ранен. И, даже, находясь в таком состоянии, пытался унести раненых товарищей на безопасное расстояние.

Указом Президента РФ от 19 декабря 2022 года воин награжден орденом Мужества.

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