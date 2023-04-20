Марат Ильясов: «В Послании Народному Собранию Глава Дагестана охватил все сферы нашей жизни»

Послание Главы Дагестана Народному Собранию прокомментировал председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам Марат Ильясов.

«В сегодняшнем Послании Народному Собранию Глава Дагестана охватил все сферы нашей жизни, поставил конкретные задачи и цели. Решения этих задач направлены на создание комфортных условий для жителей республики и ее гостей.

Для решения обозначенных в Послании проблем есть все механизмы и необходимые ресурсы. Народное Собрание и Правительство республики будут работать в этом направлении.

Глава Дагестана также сделал акцент на дагестанцах, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, защищая интересы нашей страны. Им и их семьям, надо уделять особое внимание, оказывать необходимую поддержку, и в этом направлении проделана определенная работа», — сказал Марат Ильясов.