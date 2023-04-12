Марат Ильясов обсудил вопросы проведения весенней призывной кампании в Лакском районе

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Марат Ильясов в рамках рабочей поездки в Лакский район встретился с заместителем главы муниципалитета Явсупи Гамзаевым. В ходе встречи были затронуты вопросы организации и проведения на территории района весенней призывной кампании и службы по контракту.

Явсупи Гамзаев рассказал депутату о том, с какими вопросами в военный комиссариат обращаются местные жители, поделился информацией об особенностях призыва на срочную и контрактную службы.

Было отмечено, что в настоящее время можно заключить краткосрочные или долгосрочные контракты на добровольной основе. Для контрактников, кроме денежного довольствия, предусмотрены социальные льготы, страхование здоровья, есть возможность для карьерного роста. Прием желающих продолжить службу по контракту осуществляется ежедневно в здании военного комиссариата района.

Что касается весеннего призыва, проходить он будет с 1 апреля по 15 июля. Срочников не будут отправлять в зону проведения СВО, служить они будут ровно год.

Марат Ильясов призвал усилить на местах информационную работу с населением. «С привлечением общественности, духовенства необходимо проводить с людьми разъяснительную работу, а также организовывать мероприятия, направленные на повышение престижа военной службы», — заключил депутат.