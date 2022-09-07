Марат Ибрагимов: «Создание курортной зоны способствует развитию новых туристических направлений»

География экскурсий дагестанского гида Марата Ибрагимова широка и колоритна. Он сопровождает туристов с разных уголков страны и мира, знакомя их с красотой родного Дагестана. Инициативу Главы республики Сергея Меликова о строительстве морского круглогодичного курорта он воспринял с воодушевлением, ведь это сулит дополнительный заработок вне зависимости от сезона.

«Береговая линия вдоль Дагестана составляет около 500 км, и почти вся эта территория пляжная. Создание морского города-курорта и всероссийского детского центра в Дагестане актуальней всего. И тому есть ряд объективных причин, описанных Главой республики Сергеем Меликовым на заседании Госсовета в рамках Всероссийского экономического форума.

Рад, что региональные власти и президент страны по достоинству оценили потенциал местности вблизи села Каякент: район богат бальнеологическими ресурсами, присутствуют лесной массив и горная местность, песчаный пляж, удачное месторасположение и транспортная развязка. Эти преимущества способствуют развитию новых туристических направлений, например, возрождение народных промыслов или набирающий популярность свадебный туризм, что дополнительно привлечет внимание туристов и задействует местное население.

Однако, не стоит забывать о проблемах, выявившихся в этом году в связи с наплывом туристов. На мой взгляд, это слабо развитая инфраструктура и отсутствие должного уровня сервиса. По моему опыту, многие туристы, восторженные природой и достопримечательностями, отмечали низкий уровень сервиса. Считаю, к данному аспекту необходимо привлечь пристальное внимание профильных структур уже сейчас.

Настораживает и тот факт, что подобные заявления либо прилично отстают по срокам, либо благополучно забываются. Так, строительство парка «Патриот» планировалось завершить к началу туристического сезона 2022 года, а инвестпроект «Немецкая деревня» так и вовсе не удалось реализовать.

Надеюсь, города-курорта «Каякент» не постигнет та же участь».

Источник: Зори Табасарана