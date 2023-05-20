Марат Хуснуллин: «Развитие транзитных маршрутов на направлениях Каспийского региона, Южной и Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива является приоритетом для Российской Федерации»

Об этом в ходе круглого стола по вопросам развития международного транспортного коридора «Север – Юг» в рамках XIV Международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum» заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Мы считаем, что к 2025 году грузооборот в этом направлении должен вырасти в два раза – не менее чем до 30 млн т, а к 2030 году – до 35 млн т. Это на 155% больше по отношению к 2021 году», – отметил Марат Хуснуллин.

Для развития транспортного коридора «Север – Юг» на территории России запланировано строительство обходов Астрахани, Дербента и Хасавюрта.

Ведется капремонт дороги Р-217 «Кавказ» и развиваются порты Каспийского бассейна в Астраханской области и Республике Дагестан.

Для повышения пропускной способности российской границы строится железнодорожный пункт пропуска Дербент и реконструируются пункты пропуска Верхний Ларс, Яраг-Казмаляр.

Накануне Президент России Владимир Путин и Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси по видеосвязи приняли участие в церемонии подписания межправсоглашения о сотрудничестве по созданию железной дороги Решт – Астара для развития перевозок по транспортному коридору «Север – Юг».