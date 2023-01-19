Марат Хуснуллин поручил выделить Дагестану допсредства на решение проблем с питьевой водой

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин дал поручение Минстрою и Минфину России проработать вопрос выделения средств федерального бюджета на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, направленных на выполнение базовых показателей обеспеченности населения Республики Дагестан и еще нескольких регионов страны качественной питьевой водой.

Такое решение принято в связи с тем, что регион выполнил обязательства и со 100% кассовым освоением завершил исполнение федерального проекта «Чистая вода».

Об этом сообщил сегодня Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе совещания по вопросу проблем с водоснабжением в ряде муниципальных образований республики.

Средства поручено выделить за счет перераспределения в 2023 году средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий проекта «Чистая вода», высвобождающихся в связи с отсутствием потребности у других субъектов страны, в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Первоочередная приоритетность финансирования будет предусмотрена по тем объектам, по которым имеются поручения Президента РФ и Правительства РФ, а также за счет использования механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций.

«Это дополнительные средства, которые мы сможем направить на решение наболевших проблем с водоснабжением и ЖКХ. И надо понимать, что это результат взаимодействия Главы республики Сергея Алимовича Меликова с федеральным центром, который нас слышит и помогает республике. Мы будет готовить предложения по объектам, которые могут быть профинансированы за счет этих средств», — прокомментировал Абдулмуслимов.