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Марат Халиков: «Ветеранов осталось очень мало, мы должны ценить и помнить их подвиг»

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Кавалер Ордена Мужества Марат Халиков вместе со своей семьёй принял участие в Параде Победы в городе Каспийске. Он поздравил ветеранов ВОВ с главным праздником – Днем Победы.

«Всем ветеранам я желаю крепкого здоровья, долгой жизни, что бы было ради кого проводить этот Парад Победы. К сожалению, их осталось очень мало, мы должны ценить ветеранов и помнить их подвиг. Нашим бойцам, участникам спецоперации я хочу пожелать терпения, это нелегкий труд, я их очень понимаю. Желаю им хладнокровно относиться ко всему и конечно же Победы. Матерям военнослужащих желаю терпения, чтоб к каждой матери вернулся ее сын живой и здоровый. Все будет хорошо», — сказал Марат Халиков.

Источник: Мирмол

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