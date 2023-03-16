Начальник управления развития строительного комплекса Минстроя РД Марат Арсланов прокомментировал увеличение стоимости квадратного метра жилья, утвержденного Правительством РД.

«Деньги на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выделяются регулярно, но ситуация в республике, к сожалению, не меняется — сироты годами ждут, пока им купят квартиры. Одной из причин является установленная цена квадратного метра, по которой рассчитывается общая стоимость жилого помещения для сирот.

Уточню: с учетом выделяемого финансирования на уровне региона определяется средняя стоимость квадратного метра, по которой можно приобрести дома и квартиры в каждом муниципалитете. В Махачкале, например, в прошлом году цена за «квадрат» была 72 277 тысяч рублей. То есть на квартиру площадью 33 квадратных метра в столице республики приходится 2 385 141 рублей. Найти подходящее по критериям жилье за эти деньги на рынке затруднительно.

Пересмотрев подходы Минстрой Дагестана совместно с Минэконоразвития и Дагестанстатом, вынес на рассмотрение в Правительство новый способ расчета, согласно которой администрации смогут приобрести квартиры для детей-сирот по ценам максимально приближенным к рыночным. Так, в Махачкале и Каспийске этот показатель увеличен до 89 и 88 тысяч рублей за квадрат. Немного ниже стоимость в Дербенте – 87,6 тысяч рублей за 1 кв.м., в Кизилюрте – 76,5 тысяч рублей, в Буйнакске – 73,2 тысячи рублей, в Дагогнях – 70 тысяч рублей ровно.

Уверен, благодаря этому муниципалитеты смогут решить вопрос с обеспечением жилья сирот и исполнить свои полномочия. Ведь ежегодно число сирот, нуждающихся в жилье, только пополняется», — Марат Арсланов.