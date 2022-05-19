Марафон «Новые горизонты» за два дня посмотрело более 70 млн человек

С 17 мая по всей стране стартовал федеральный марафон «Новые горизонты», который включает в себя просветительский контент с консолидацией более двухсот лекторов и наставников, в число которых входят государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта. В церемонии открытия марафона принял участие первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко. Он выступил с предложением заменить культуру отмены культурой уважения, справедливости, традиций, открытий и движения вперёд. Эксперт Всероссийского педагогического совета при Министерстве просвещения России Саида Магомедова выразила солидарность с данным тезисом, отметив, что сила страны в умном подрастающем поколении, в мозговом резерве, и здесь необходимо поддержать каждого одарённого ребёнка. «Вернуть былое мы не в силах, поэтому необходимо вкладываться в будущее», — сказала Саида Магомедова. За два дня трансляцию мероприятия посмотрели семьдесят миллионов человек. Доступ к трансляции с площадок марафона актуален на официальном сайте Российского общества «Знание», а также в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнёров.

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