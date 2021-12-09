Политика

Манвел Мажонц высказался о необходимости устранения ошибок в энергетическом комплексе

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8 декабря прошло заседание межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Дагестана. Одним из острых вопросов на повестке оказался вопрос на готовность ТЭК республики к зимнему периоду. Об этом свидетельствуют аварии в системах электро- и газоснабжения, когда тысячи жителей в холодное время остаются без тепла и электричества.

Манвел Мажонц, выступая с докладом, отметил, что требуется незамедлительная работа над ошибками с последующей ликвидацией «прорех», чтобы дагестанцы могли «нормально пройти осенне-зимний период».

По его мнению, мероприятий по обслуживанию и модернизации ТЭК Дагестана стало больше, однако их все равно оказывается недостаточно.

Напомним, с начала 2021 года в Дагестане зарегистрировано 155 аварий на газовых сетях, в результате которых пострадало 88 человек.

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