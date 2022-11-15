Манвел Мажонц вручил девяти городам паспорта готовности к зиме

Сегодня, 15 ноября, первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц вручил главам городов республики паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

По результатам проверок готовности муниципальных образований к предстоящему отопительному сезону, проведенных Кавказским управлением Ростехнадзора, паспорта готовности получили 9 из 10-ти городских округов.

Паспорта готовности к отопительному периоду выданы городам: Буйнакск, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Махачкала, Хасавюрт и Южно-Сухокумск.

Как отметил Манвел Мажонц, выработанный новый современный подход позволит навсегда избавиться от проблемы и отказаться от морально устаревшей инфраструктуры. Заявка на реконструкцию системы теплоснабжения Дагестанских Огней уже одобрена в Фонде развития регионов через Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения. Денежные средства на реализацию проекта будут перечислены в конце 2022 года.

В проекте предусматривается установка и строительство блочно-модульных котельных, а также модернизация новых тепловых сетей города. Завершение работ запланировано в 2023 году.