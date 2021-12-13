Образование

Манвел Мажонц проверил ход строительства школы в посёлке Семендер

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В рамках реализации мероприятий «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения учащимися качественного школьного образования» государственной программы «Развитие образования» в посёлке Семендер строится общеобразовательное учреждение, где смогут учиться более тысячи детей. Объект будет состоять из четырёх корпусов со спортивным и актовым залом, плавательными бассейнами и пищеблоком. Подрядчиком является ФГУП «Главное военно-строительное управление номер 4» Министерства обороны РФ, в строительстве задействовано сто сорок человек. Объект планируется ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года в 2022 году. Ход строительства школы оценил врио вице-премьера РД Манвел Мажонц.

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