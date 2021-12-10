Манвел Мажонц провел прием граждан

Врио заместителя Председателя Правительства Манвел Мажонц вместе с заместителем полномочного представителя Президента РФ в СКФО Игорем Рабковым провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи.

Заявителей интересовали вопросы приведения отдельных участков дорожной сети в нормативное состояние, а также строительство объектов систем водоснабжения в Кизлярском районе для обеспечения жителей качественной питьевой водой.

Для решения этого вопроса в селе Новомонастырское Кизлярского района в рамках Республиканской инвестиционной программы на 2021-2022 годы запланировано строительство насосной станции с бактерицидной установкой, 4 резервуара для воды емкостью 685 куб. м. и бурение артскважины.

После получения положительного заключения государственной экспертизы будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию предусматривается в 2022 году.

По всем обращениям были приняты соответствующие решения, установлены конкретные сроки их исполнения.