Манвел Мажонц принял участие в итоговой коллегии Министерства энергетики и тарифов Дагестана

В четверг, 27 апреля, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Манвел Мажонц принял участие в заседании коллегии министерства энергетики и тарифов региона, посвященном итогам работы за прошлый год.

В совещании приняли участие представители органов республиканской и муниципальной власти, крупнейших энергетических компаний, ресурсоснабжающих предприятий и общественных организаций.

На коллегии были презентованы и проанализированы результаты работы ведомства и отраслей топливно-энергетического комплекса в 2022 году.

Открывая заседание, Первый вице-премьер Республики Дагестан Манвел Мажонц отметил некоторую положительную работу министерства и отраслей ТЭК, при этом обозначил ряд системных недостатков, требующих оперативного решения.

«В целом реализуемые государственные программы ремонта объектов энергетики и сетей газораспределения дают свои результаты. Однако отрасли нуждаются в новых механизмах, которые позволят привлечь дополнительные инвестиции на модернизацию сетей, строительство дополнительных мощностей, развитие технологической инфраструктуры. Все это конечно требует поэтапного решения. И мы должны планомерно двигаться в этом направлении. Невыполнимых задач нет, просто надо профессионально и комплексно подойти к решению наболевших вопросов», — подчеркнул Мажонц.

Далее слово предоставили министру энергетики и тарифов РД Марату Шихалиеву, который подробнее рассказал о проведённых мероприятиях и ключевых задачах по развитию энергетической сферы региона.

По его словам, в прошлом году компанией «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» на подготовку электросетевого оборудования к отопительному сезону направлено более 1 млрд рублей. Газпром межрегионгаз Махачкала выделил на ремонтные работы газовых объектов свыше 60 млн рублей. Для обеспечения надежного газоснабжения компания «Газпром трансгаз Махачкала» выполнила техническое перевооружение газораспределительных станций.

«Отмечу, что реализованные в республике в 2021-2022 гг. программные мероприятия на отдельных объектах привели к незначительным улучшениям, но ситуация в целом остается сложной, что наглядно продемонстрировал прошедший отопительный сезон, а справедливое недовольство жителей Дагестана дало оценку итогам прохождения осенне-зимнего периода задолго до его окончания», — сказал Шихалиев.

Что касается потребления электроэнергии в регионе, то в этом направлении министр сообщил, что спрос на ресурс вырос за год на 9% и цифры продолжают расти.

«Сейчас наибольшая доля выработки электроэнергии в Дагестане — 99% — приходится на 16 гидроэлектростанций. Однако они могут обеспечить потребности республики в электричестве только на 60%», — добавил Шихалиев.

Говоря о ключевых результатах деятельности министерства Шихалиев также указал на повышение уровня газификации региона.

«В рамках республиканской инвестиционной программы за прошедший год построено 228 км газовых сетей. Новые объекты позволили газифицировать 3 сельских поселения и создать условия для газификации 12 населенных пунктов

Кроме того, в рамках программы социальной догазификации, которая была запущена по поручению президента страны, порядка к 2 тысячам домовладениям бесплатно подведен газ. И более 300 домов уже к началу отопительного сезона были подключены к голубому топливу», — рассказал министр.

Вместе с тем он напомнил, что в 2022 году была также запущена первая крупная солнечная электростанция в Дагестане мощностью 15 МВт. Объект позволит повысить надёжность и качество электроснабжения и снизить потери при передаче электроэнергии.

«Кроме того, республика подписала ряд важных Соглашений по развитию возобновляемых источников энергии, а также электрозарядных станций и сетей метановых заправок с крупными энергокомпаниями в России, такими как НоваВинд, РусГидро, Газпром. Также предусматривается возмещение инвесторам части своих затрат из федерального бюджета», — подчеркнул глава Минэнерго.

Переходя к задачам на текущий год, Марат Шихалиев доложил, что для улучшения качества поставляемых энергоресурсов до потребителей энергокомпаниями на предстоящий год запланирован комплекс мероприятий.

«Объемы ремонтного фонда и реконструкции в электрическом комплексе в рамках подготовки к отопительному сезону находятся фактически в пределах финансового показателя прошлого года — 1,1 млрд рублей. На газовое хозяйство будет направлено свыше 100 млн рублей. Кроме того, планируется реализация программы по повышению надёжности электроснабжения, которая предусматривает дополнительные мероприятия по модернизации сетей. В целях увеличения уровня газификации будет исполнена программа развития газоснабжения и газификации РД на 2021-2025», — рассказал министр.

В рамках заседания выступили также руководители крупнейших энергетических компаний и ресурсоснабжающих предприятий, которые рассказали о проблемах и задачах в сфере топливно-энергетического комплекса.