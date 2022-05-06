Манвел Мажонц посетил строящийся детский сад в Новолакском районе

Первый заместитель Председателя Правительства Манвел Мажонц посетил с рабочим визитом Новолакский район. Манвел Мажонц проверил готовность к вводу в эксплуатацию водопроводных очистных сооружений в селе Новокули. Объект состоит из блочно-модульных зданий, включающих в себя станции дисковой фильтрации и УФ-обеззараживания, здание для электролизной установки с операторской и резервуаров чистой воды. Также установлена автоматическая насосная станция II-го подъема мощностью 650 м3/час, обеспечивающая подачу воду потребителям с учетом неравномерности водоразбора.

По словам подрядчиков, технология фильтрования позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей сел Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево и Новокули.

Правмиельсивенная делегация посетила также детский сад на 250 мест в с. Новокули. Объект планируется завершить в декабре 2022 года. Общая проектно-сметная стоимость проекта составляет 237 млн 402 тыс. рублей.