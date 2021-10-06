Политика

Манвел Мажонц обсудил проведение аттестации руководителей ГУПов в Дагестане

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5 октября вице-премьер РД Манвел Мажонц возглавил заседание единой аттестационной комиссии РД по вопросу проведения аттестации руководителей государственных унитарных предприятий. Аттестация запланирована в два этапа, первый из которых будет в форме тестовых испытаний, а второй — в формате собеседования с анализом уже предпринятых мер по повышению экономической эффективности деятельности унитарного предприятия за трёхлетний период. Целью аттестации, по словам статс-секретаря-заместителя министра Эмиля Татаева, является объективная оценка деятельности руководителей ГУПов и определение их соответствия занимаемой должности.

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