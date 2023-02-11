Мама погибшего солдата из Кизляра организовала пошив одежды для военных под брендом «Жив. Цел. Орёл»

Елена Барбара основала в городе движение «Шьём для наших. Кизляр» в память о сыне и с любовью ко всем сыновьям России.

Движение набирает обороты, сплотив людей, готовых не за деньги, а в свободное от работы и учёбы время заниматься добрым делом.

Сейчас у мастериц несколько пунктов, где они шьют вещи. И за это время ими было изготовлено и отправлено на передовую свыше 160 толстовок, 200 балаклав и столько же пятиточечников, не считая сотен носков и бахил для сапог.

Каждое изделие, выходящее из-под их добрых рук, имеет логотип из трех слов, которыми погибший сын Виталий Барбара всегда заканчивал свои сообщения: «Жив. Цел. Орёл!».

Сделать вклад можете и вы, отправив посильную помощь на счет, привязанный к номеру телефона Елены 89289776681, или предложив свою помощь в пошиве, раскройке и т.д.