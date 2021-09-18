Маломобильные граждане в Агульском районе проголосовали на дому

Сегодня, 18 сентября, проходит второй день выборов в Госдуму РФ и НС РД. Как и все остальные 18 пунктов голосования, избирательный участок №0014, расположенный в высокогорном селе Фите Агульского района также открылся в 8 часов утра.

Фитинцы проявляют активную гражданскую позицию в определении своего будущего.

Кроме того, члены избирательной комиссии посетили на дому маломобильных граждан села.

Напомним, завтра, 19 сентября, последний день голосования. Избирательные участки будут открыты с 8 часов утра до 8 часов вечера.