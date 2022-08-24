Малоимущим многодетным семьям в Дагестане будут выделять микроавтобусы

За счет республиканского бюджета дагестанским семьям с 10 и более детей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного минимума, будут выделяться микроавтобусы. При этом семья должна быть прописана в регионе, а возраст старшего из детей на дату обращения за предоставлением автотранспорта не должен превышать 23 лет.

Соответствующее Постановление Правительства Республики Дагестан подписано Председателем Правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в целях реализации Указа Главы Республики Дагестан Сергея Меликова от 31 мая 2007 г. № 71 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

С условиями и полным перечнем документов, необходимых для получения микроавтобуса можно ознакомиться в постановлении на сайте Правительства РД.