Маликат Айгубовой вручили специальный ноутбук для слабовидящих

Старшая дочь Айгубовых, проживающих в селе Карекадани Гергебильского района Дагестана, страдает от врождённого заболевания глаз. Маликат сейчас восемь лет и, несмотря на сложности, она свободно говорит по-русски и показывает хорошие оценки в учёбе. Маликат вместе со своей мамой обратилась к Главе Республики Дагестан с просьбой подарить специальный ноутбук для слабовидящих. 13 декабря в Дагестанском центре микрохирургии глаза девочке вручили подходящий ноутбук. Кроме того, главврач центра микрохирургии глаза в городе Каспийске Алиомар Ахмедов распорядился провести ребёнку полное медицинское обследование.

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