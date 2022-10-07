Малика Салаватова: «Мы уверены, что наши военнослужащие восстановят мирную жизнь и достойно выполнят свой воинский долг»

Сегодня, 7 октября, в Махачкале проходит акция в поддержку Президента РФ Владимира Путина. Перед участниками мероприятия выступила активиста движения «Юнармия» Малика Салаватова.

«Мы, молодежь, поддерживаем наших военнослужащих. Хотим выразить им огромную признательность за защиту нашей Родины. Мы помним о героическом прошлом наших дедов и прадедов, которые победили фашизм в годы Великой Отечественной войны. Сегодня наши бойцы укрепляют их победу и делают все возможное для искоренения зла. Они наследники победителей! Мы уверены, что наши военнослужащие восстановят мирную жизнь и достойно выполнят свой воинский долг. Мы желаем им поскорее вернуться домой живыми и невредимыми, вернуться к семьям, родителям и детям. Гордимся мы своим солдатом, Российской армией своей, Могучей, сильною державой Россией, Родиной моей! Мы, молодежь, горды тем, что живем в сильной и могучей стране, горды тем, что ее возглавляет Владимир Владимирович Путин! Мы верим в победу нашей страны, верим в ее завтрашний день, мы верим нашему Президенту!», — заявила она.