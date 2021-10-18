Политика

Малик Маликов прокомментировал назначение Сергея Меликова на пост руководителя республики

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Заместитель главы администрации МР «Гумбетовский район» Малик Маликов выступил с комментарием по поводу избрания Сергея Меликова Главой Дагестана.

«Избрание Сергея Алимовича Меликова Главой Дагестана парламентом республики имеет огромное значение для будущего нашего региона.

Сергей Меликов поднял острые вопросы Дагестана на федеральный уровень и эти проблемы комплексно решаются. Вопросы улучшения инфраструктуры, обеспечения людей качественной питьевой водой, проблемы дорожной сферы, необходимость модернизации электроснабжения, наращивания темпов газификации горных районов РД – на постоянном контроле у Сергея Алимовича Меликова», – отметил Малик Маликов.

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